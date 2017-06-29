О вирусе, парализовавшем компьютеры многих крупных фирм в Эстонии. Подработаем доставщиком еды на велосипеде. Отдельный бюджет для жителей Тарту. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

О вирусе, который парализовал компьютеры многих крупных фирм в Эстонии. Как бороться с подобными ситуациями и обезопасить себя от нападений в интернете.

Отправимся на улицы, чтобы поработать доставщиком еды на велосипеде.

Город Тарту выделяет своим жителям отдельный бюджет, которым они смогут распорядиться по своему желанию.

Об этом и не только – в утренней программе на Радио 4. Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.