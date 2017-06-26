Великолепная четвёрка
Как не ошибиться с выбором обуви. Об обязанностях тур-операторов. Автомобиль, оформленный на фирму: налоговые поправки. Самые популярные видео-блогеры в Эстонии о том, как они добились успеха. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Обувь для зимы и лета. Как не ошибиться с выбором?
- Отдыхаем без хлопот. Какие обязанности есть у представителя тур-оператора перед отдыхающим заграницей?
- Расскажем о налоговых поправках, которые касаются специальной льготы на автомобиль, оформленный на фирму.
- Знакомьтесь, самые популярные видео-блогеры в Эстонии! Узнаем, как они добились успеха.
Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
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