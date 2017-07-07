Великолепная четвёрка
Лучший работник тюрьмы. Когда мир перейдет на топливо из соломы? Об оплате банковской карточкой. Индекс толерантности в Эстонии растет. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе:
- Служащие выбрали лучшего работника тюрьмы. Выясним особые приметы отличившегося.
- Наши люди в Баден-Вюртемберге: чему эстонские ученые могут научиться у немцев и когда мир перейдет на топливо из соломы?
- Вновь вернемся к теме безопасности оплаты в магазине банковской карточкой. В том числе и бесконтактной.
- Индекс толерантности в Эстонии растет. Насколько на самом деле терпимо наше общество к однополым союзам?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!