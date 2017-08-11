Компьютер для ребенка. Рабочий день городского мусоровоза. Фестиваль мнений в Пайде. "Великолепная четверка" – с 6:00 до 10:00.

- Совсем скоро начнется учебный год: расскажем, как выбрать компьютер для ребенка

- Есть много профессий, которые остаются за кадром: узнаем, как выглядит рабочий день городского мусоровоза.

- Радио 4 традиционно принимает участие в Фестивале мнений в Пайде, и этот год не станет исключением.

Ведущие – Илья Бань и Екатерина Зонова.