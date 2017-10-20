Каникулы: о мероприятиях для молодежи. День повара в одной из столовых города. Неделя усыновления: инфодни, семинары и дискуссии. О танцевальной постановке для людей с особыми потребностями. Интервью с Дэвидом Гарретом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.