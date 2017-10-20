Великолепная четвёрка
Каникулы: о мероприятиях для молодежи. День повара в одной из столовых города. Неделя усыновления: инфодни, семинары и дискуссии. О танцевальной постановке для людей с особыми потребностями. Интервью с Дэвидом Гарретом. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Каникулы не за горами. Узнаем рецепт активного отдыха и какие мероприятие приготовили молодежные центры для детей.
- День повара. Отправимся в столовую, в которой кормят журналистов и узнаем секреты их кухни.
- Скоро начнется Неделя усыновления – инфодни, семинары и дискуссии пройдут по всей Эстонии. Поможем родителям и детям найти друг друга!
- Хореограф Татьяна Романова готовит постановку для людей с особыми потребностями. Узнаем, что ее на это вдохновило и как пришла такая идея.
- Интервью со скрипачом, известным на весь мир – Дэвид Гаррет в эфире Радио 4.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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