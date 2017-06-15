О пищевых привычках жителей Эстонии. Концерт, посвященный председательству Эстонии в ЕС. О проблеме велотакси. Гость в студии – Эстонский музыкант Артем Савицкий с презентацией нового летнего хита! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.