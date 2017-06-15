Великолепная четвёрка
О пищевых привычках жителей Эстонии. Концерт, посвященный председательству Эстонии в ЕС. О проблеме велотакси. Гость в студии – Эстонский музыкант Артем Савицкий с презентацией нового летнего хита! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Эстонский союз пищевой промышленности в очередной раз заказал исследование пищевых привычек жителей Эстонии. Об этом Варвара Сергеева поговорила с руководителем Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
- 29 июня на площади Свободы и горке Харью в честь начала председательства Эстонии в Совете Европейского союза пройдет концерт-пикник. О программе Александру Жемжурову рассказали Ольга Корнейчик и Пирет Лиллевяли.
- Велотакси в центре Таллинна и в Старом городе создают проблемы пешеходам. Варвара Сергеева просила прокомментировать ситуацию Роланда Сиика, руководителя патрульного отдела Муниципальной полиции.
- Популярный певец и музыкант Артем Савицкий презентует новый летний хит в прямом эфире "Великолепной четвёрки" на Радио 4!
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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