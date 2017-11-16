Великолепная четвёрка
Конкурс юбилейного торта: испеки торт и накорми всю страну. День отказа от курения: о вреде никотина и не только. Музыкальный гость – Rainer Ild. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
- Испеки торт и накорми всю страну. В рамках празднования столетия Эстонской Республики будет выбран юбилейный торт, который попадет на прием президента и станет известным на всю страну.
- Ежегодно в третий четверг ноября в ряде западных стран мира отмечается День отказа от курения (No Smoking Day). Напомним, что всемирный день против табака 31 мая. Снова поговорим на эту серьезную тему и, может быть, именно сегодня кто-то из наших радиослушателей задумается и оставит эту вредную привычку раз и навсегда.
- В гости к нам придет уже ставший нашим другом победитель конкурса Молодежная Группа 2017 Rainer Ild! Еще недавно Rainer Ild только начинал свою карьеру в качестве сценического артиста, а сегодня он уже почти суперстар.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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