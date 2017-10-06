Великолепная четвёрка
Международный день улыбки. Электронные выборы и страхи, связанные с ними. Музыкальные гости – The Jingles. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Отметим Международный день улыбки и пообщаемся с КВН-щиками. Как сочиняются шутки и возможно ли иностранцу объяснить что такое КВН?
- Голосовать можно не выходя из дома. Поговорим про электронные выборы и страхи, связанные с ними.
- А также музыкальные гости The Jingles и много интересного!
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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