Синий флаг на эстонских пляжах. ТТУ – первый в мире дигитальный университет. Кортежи чиновников не будут стоять в пробках. День русского языка: эстонизмы в повседневной речи. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В Эстонии лишь 3 пляжа удостоены в этом году специального знака отличия. Синий флаг гарантирует самые лучшие условия для отдыха на пляже. Откроем пляжный сезон в утреннем эфире!

ТТУ планирует стать первым в мире дигитальным/цифровым университетом. Что скрывается за этой формулировкой?

Кортежи чиновников не будут стоять в пробках. Как система "зеленого коридора" повлияет на транспортный поток в столице?

6 июня – День русского языка. Какие эстонизмы мы используем в повседневной речи?

Это и многое другое – в утренней программе на Радио 4! Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.