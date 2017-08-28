Великолепная четвёрка
Как получить трамвай? Город Таллинн готов отдать трамвай тому, кто придумает, как вагон может быть использован в общественном пространстве. Как подстричь ребенка без слез? Отправимся в детскую парикмахерскую и выясним, чем она отличается от обычного салона. Пришло время делать заготовки на зиму. Поговорим о том, как вкусно засолить огурцы. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Таллинн подарит трамвай! 129 лет назад на улицы нашего города вышли первые трамваи, в честь этого события городской транспорт подарит трамвай тому, кто придумает, как его использовать в городском пространстве. Об этом и не только расскажет директор по развитию Таллиннского городского транспорта Леонид Михайлов.
- Соленые огурцы! Те, у кого нет своих огородов, отправляются на рынки, где ведрами скупают огурцы для зимних заготовок. И правда, что может быть вкуснее соленых огурцов зимой. А как их едят и как готовят?
- Детская парикмахерская. Совсем недавно мы говорили в эфире о том, что все чаще стали появляться мужские парикмахерские, говорили о том, что это самая популярная профессия, но не говорили, что есть и парикмахерские для самых маленьких. Как обустроен детский салон, чем он отличается от обычных парикмахерских. Мы посетили уникальное заведение.
Ведущие – Варвара Сергееа и Александр Жемжуров.
Список музыки
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