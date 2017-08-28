Как получить трамвай? Город Таллинн готов отдать трамвай тому, кто придумает, как вагон может быть использован в общественном пространстве. Как подстричь ребенка без слез? Отправимся в детскую парикмахерскую и выясним, чем она отличается от обычного салона. Пришло время делать заготовки на зиму. Поговорим о том, как вкусно засолить огурцы. "Великолепная четвёрка" с 6:00 до 10:00.