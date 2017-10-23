Великолепная четвёрка
Что такое тёмный интернет и чем там занимаются. Менять резину заранее или ждать снега? Учимся танцевать "крампинг" в прямом эфире! Гость программы – частник телепроекта "Танцы" Алексей Троицкий. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Тёмный интернет пугает людей, так как там хранятся личные данные и не только. Что такое даркнэт и как себя там вести?
- Автолюбители могли уже заметить первые обледенения. Вопрос смены резины становится все более актуальным. Менять резину заранее или ждать снега?
- Поговорим о танцах и узнаем, что такое "крампинг" и кто им занимается. Участник телепроекта "Танцы" на ТНТ Алексей Троицкий придет в гости и расскажет последние новости из мира танцев.
Ведущие – Екатерина Зонова и Александр Жемжуров.
Список музыки
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