Ретро-трамвай "Константин". Косметическая продукция: правда и мифы. Из Эстонии в Японию на автомобиле: поющие пески, пустыня динозавров и столица Монголии. Музыкальные гости – дуэт "ПараТайн". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.