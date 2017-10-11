Великолепная четвёрка
Ретро-трамвай "Константин". Косметическая продукция: правда и мифы. Из Эстонии в Японию на автомобиле: поющие пески, пустыня динозавров и столица Монголии. Музыкальные гости – дуэт "ПараТайн". "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Мы побываем на презентации ретро-трамвая "Константин", в честь одного из ярких деятелей Первой Республики Константина Пятса. Этот трамвай выйдет на линию номер 3 и будет радовать своим необычным старинным видом всех жителей и гостей Таллинна.
- Косметическая продукция: правда и мифы. Правда ли, что аптечная косметика качественнее той, что продается в обычном магазине?
- Дмитрий Чёрный продолжает своё автопутешествие из Эстонии в Японию. Узнаем о его последних впечатлениях, а именно: поющих песках, пустыне динозавров и столице Монголии.
- Музыкальные гости – дуэт из Эстонии "ПараТайн" исполнит один из своих популярных хитов.
Ведущие – Варвара Сергеева и Алескандр Жемжуров.
Список музыки
Там нет комментариев. Будьте первым!