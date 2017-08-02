Великолепная четвёрка
Зуд на коже после купания в озерах. "Тондираба" – 3 года. Таллинн капитально обновляет трамваи. "Curly Strings" – в прямом эфире! "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Открытие эстонских ученых объясняет зуд на коже после купания в озерах. Узнаем подробности.
- Ледовый хол "Тондираба" отмечает свой третий день рождения. Прокатимся на коньках в прямом эфире.
- Таллинн капитально обновляет трамваи. Совершим пробную поездку по городу, чтобы понять, можно ли считать такой трамвай новым или хорошо отремонтированным.
- В прямой эфир придет одна из самых солнечных групп нашей страны – "Curly Strings". Их песня стала своеобразным гимном лета, а некоторые композиции были исполнены на прошедшем празднике песен.
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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