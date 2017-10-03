Великолепная четвёрка
О работе химчисток. Новый детский сад в Кадриорге. Соцсети и работа: на что смотрят работодатели. BrainStorm и Ewert and the Two Dragons: презентация совместной композиции. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Пришла пора приводить тёплую верхнюю одежду в порядок. В химчистках уже образуются очереди. Но что делать, если вы обнаружили, что отрезали бирку с информацией? Как в таком случае поступит работник химчистки?
- В историческом здании парка Кадриорг открылся новый детский сад. Узнаем, в чем его отличие.
- Работодатели при оценке возможных кандидатов на должность всё чаще интересуются, чем те занимаются в социальных сетях. Узнаем, чего не стоит делать, если вы хотите устроиться на работу?
- Отличные новости для ценителей хорошей музыки. Группа BrainStorm и Ewert and the Two Dragons выпустили совместную композицию. Пообщаемся с лидерами групп и презентуем новинку в эфире.
Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.
Список музыки
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