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Великолепная четвёрка

Cегодня 03.10.2017
Передача: Великолепная четвёрка

О работе химчисток. Новый детский сад в Кадриорге. Соцсети и работа: на что смотрят работодатели. BrainStorm и Ewert and the Two Dragons: презентация совместной композиции. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.

В утренней программе на Радио 4:

  • Пришла пора приводить тёплую верхнюю одежду в порядок. В химчистках уже образуются очереди. Но что делать, если вы обнаружили, что отрезали бирку с информацией? Как в таком случае поступит работник химчистки?
  • В историческом здании парка Кадриорг открылся новый детский сад. Узнаем, в чем его отличие.
  • Работодатели при оценке возможных кандидатов на должность всё чаще интересуются, чем те занимаются в социальных сетях. Узнаем, чего не стоит делать, если вы хотите устроиться на работу?
  • Отличные новости для ценителей хорошей музыки. Группа BrainStorm и Ewert and the Two Dragons выпустили совместную композицию. Пообщаемся с лидерами групп и презентуем новинку в эфире.

Ведущие – Илья Бань и Ирина Сацута.

Список музыки
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