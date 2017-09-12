Великолепная четвёрка
Советы сомнолога для школьников. Как не заблудиться в лесу? Знак дружественного к семье работодателя. Ожидания молодежи и реальная ситуация на рынке труда. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Первая учебная неделя позади, однако некоторые дети до сих пор не могут включиться в режим сна. Услышим советы сомнолога.
- Осенняя пора – это горячее время не только для любителей лесных даров, но и для сотрудников полиции. Советы грибникам и ягодникам, как не заблудиться в лесной чаще.
- Во вторник будут объявлены обладатели Знака дружественного к семье работодателя. Узнаем, что сделали 43 предприятия и учреждения Эстонии для получения этого знака отличия.
- Ожидания молодежи и реальная ситуация на рынке труда сегодня. О чем мечтают и чем руководствуются выпускники эстонских вузов при выборе работодателя?
Ведущие – Варвара Сергеева и Александр Жемжуров.
Список музыки
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