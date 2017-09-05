Великолепная четвёрка
Город Тарту обновил окно культуры. Месяц спорта на рабочем месте. "Великолепная четвёрка" с 06:00 до 10:00.
В утренней программе на Радио 4:
- Окно культуры. В городе Тарту обновили культурный интернет-портал, где можно ознакомиться с мероприятиями и найти для себя времяпровождение на любой вкус. Узнаем, о чем идет речь и как им пользоваться.
- Спорт на рабочем месте. 4 сентября стартует месяц спорта на рабочем месте, который организует Эстонский Олимпийский комитет. Как добавить движения во время работы, если вы не успеваете посетить спортзал, расскажет президент олимпийского комитета Урмас Сыырума.
Ведущие – Ирина Сацута и Илья Бань.
Список музыки
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