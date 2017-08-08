Как должна выглядеть детская домашняя библиотека сегодня?

Оптимальное соотношение классики и современных авторов,- какое оно? Как без лишней траты времени находить хорошие книги? Это лишь часть вопросов, которые команда фабрики социального предпринимательства "BookShelf" будет обсуждать с участниками Фестиваля мнений в Пайде уже в эту пятницу. Присоединяйтесь и вы! Подробнее о программе рассказывает Ольга Щеглова, основатель книжного проекта "BookShelf". С ней беседует Варвара Сергеева.