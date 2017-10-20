Гость Радио 4 - Дэвид Гарретт.

На днях наш город посетил известный на весь мир немецко-американский скрипач-виртуоз - Дэвид Гарретт (David Garrett). Широкую известность он получил работая в музыкальном направлении, синтезирующем классическую музыку с джазом и роком, кантри и фольклором. Дмитрий Микрюков воспользовался случаем и пригласил знаменитого виртуоза в тудию, чтобы он рассказал о своём творческом пути и сыграл специально для наших слушателей.