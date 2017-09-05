Спорт во время обеда: будь в форме даже на работе!

4 сентября стартовал месяц спорта на рабочем месте, который организует Эстонский Олимпийский комитет. Целью проекта является улучшение качества жизни наших граждан. Варвара Сергеева и Александр Жемжуров присоединились к данной акции и отправились на открытие, где на свежем воздухе смогли "размять кости". Как организовать активный обед, не посещая спортзал, рассказывает президент Олимпийского комитета Урмас Сыырумаа.