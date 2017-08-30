Эстония продолжает делать ставку на Восточное партнёрство.

В рамках председательства Эстонии в ЕС в Таллинне пройдет сразу несколько встреч, посвященных европейской программе «Восточного партнерства», которая направлена на поддержку шести стран бывшего СССР: Украины, Грузии, Молдовы, Белоруссии, Армении и Азербайджана. Причем упор планируется сделать не только на классические темы, как например, поддержку гражданского общества и реформы государственного сектора, но и на развитие бизнес-связей в области инфотехнологий. Об этом Артуру Аукону рассказал директор Эстонского центра Восточного партнерства Яан Рейнхольд.