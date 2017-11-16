Психологическая помощь онкобольным

Как сказал проводящий курс психолог-консультант Игорь Ефременко, на встречах люди смогут обсудить множество тем, в частности, найти для себя ответы на наиболее существенные вопросы.

"Среди вопросов, такие как для чего человек живет, почему с ним происходят подобная ситуация, почему пришла болезнь и что нужно сделать, чтобы справиться с этой болезнью. Я на курсах призываю не смириться с болезнью, а наоборот, взбунтоваться тому положению, которое есть на данный момент. Потому что есть врачи, которые дают свои прогнозы. Иногда они оптимистичны, а иногда нет. Бывает так, что диагноз ставится, когда болезнь в запущенной стадии, но даже в таком случае качество жизни зависит от самого человека. Можно жить более качественно и не отдавать себя на растерзание собственным страхам. Я как раз в течение этих пяти дней обучаю людей, как жить качественно, даже если вам поставили сложный диагноз и лечение уже не внушает какого-либо оптимизма. Мы, пока живы, сами руководим своей жизнью. Этому я и обучаю: как руководить и как не поддаваться панике и своим страхам", – сказал Игорь Ефременко, отметив при этом, что курс проводится раз в полгода, поэтому желательна предварительная регистрация.

"Вы можете зарегестрироваться, отправив письмо по адресу onkoklub@gmail.com. В прошлый раз зарегистрировалось одно количество людей, а в итоге прошло гораздо больше. Мы тогда постарались, и для всех место нашлось, но все же лучше зарегистрироваться заранее", – добавил Ефременко.

Курсы проходят по адресу Таллинн, улица Туулемяэ 5-202, 2 этаж.

Курс рассчитан на 5 дней с 20.11 по 24.11, начало занятий в 11:30, завершение в 14:00.