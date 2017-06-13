«Донор – тоже защитник отечества!»

Этим летом донорские палатки вновь отправились в путь по Эстонии, они остановятся в девяти эстонских городах. Вчера и сегодня жители столицы могут сдать кровь на Площади Свободы. Варвара Сергеева отправилась туда, чтобы впервые стать донором, а Александр Жемжуров решил её морально поддержать. Менеджер по развитию Центра крови Региональной больницы Юло Ломп рассказал, куда отправляют собранную в донорских палатках кровь.