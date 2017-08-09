Фестиваль Биргитта продолжается.

На этой неделе в Таллинне продолжается Международный фестиваль Биргитта. В этом году среди его участников вокалисты, коллективы и постановщики из Эстонии, Латвии, России, Литвы, Беларуси, Израиля, Великобритании. Наш фестиваль, давно получивший международную известность, посещают любители оперы из разных стран, а так же зарубежные критики и журналисты. Интервью Ирины Свенссон с одним из них мы услышим прямо сейчас.