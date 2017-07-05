Почему не стоит злоупотреблять искусственным "солнцем"?

Не секрет, что жители Эстонии страдают от недостатка солнца. Поэтому для многих, в особенности молодых людей, солярий стал явлением повседневной жизни. Так ли безобидна привычка греться под UV-лучами? Скорее всего больше вреда, чем пользы. Ведь даже чиновники задумались о внесении поправок в закон о здравоохранении. Они считают необходимым запретить посещение соляриев несовершеннолетними. Ирина Сацута попросила прокомментировать возможные нововведения врача-дерматолога Сергея Мальцева.