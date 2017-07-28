Новый дом для белых медведей.

В Таллиннском зоопарке скоро откроется поляриум. Наши белые медведи, которые сейчас живут не в самых лучших условиях, получат себе современный дом. Для медведей будет построены огромный бассейн с водой из океана, самые современные системы очистки воды и у медведей даже появится возможность запрыгивать в воду. О гостях тоже не забыли: для того чтобы наблюдать за медведями будет установлено огромное стекло. Подробнее обо всём рассказал директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.