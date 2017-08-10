Олимпийским играм в Барселоне 25 лет!

Прошло уже 25 лет с момента Олимпийских игр в Барселоне, которые стали для нашей страны первыми летними играми после восстановления независимости. 1992-ой год стал особенно успешным для наших спортсменов: именно там Эрика Салумаяэ получила золото для Эстонии. Отличились и наши гребцы, которые завоевали бронзовые медали. Всего же на олимпиаде участвовало 9368 спортсменов из 169 стран мира, из которых 38 эстонцев. На олимпиаде было установлено 13 мировых рекорда! Вчера на велодроме пирита, состоялся торжественный прием в честь этого знаменательного события, который посетил Александр Жемжуров.