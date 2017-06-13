Электронная карта пациента, какую информацию мы можем там найти ?

И что делать, если вы обнаружили несовпадения? Последний скандал с кожной клиникой Др. Нийне (Dr. Niine Nahakliinik), когда выяснилось, что врачи частной клиники выставляли счета за пациентов больничной кассе, хотя за оказанные услуги клиенты платили сами, привёл к тому, что многие решили зайти на digilugu.ee и проверить свою электронную историю болезни. Куда обращаться, если вы обнаружили неверную информацию? Как поступает больничная касса с врачами, которые нечисты на руку? Варвара Сергеева узнала у директора Харьюского отделения больничной кассы Адо Виика.