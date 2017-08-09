Поддержим Анастасию Печегину.

Фонд «Тепло сердец» начал собирать деньги в помощь Анастасии Печегиной, когда выяснилось, что Настя вышла из комы, находится в сознании и её можно перевезти домой из Литвы. Поддержать Настю можно купив билет на благотворительный концерт или перечислив средства на счет фонда с пояснением: "Nastja annetus". Nordea EE281700017003493898 MTÜ Heategevusfond Südamete Soojus Подробнее о благотворительном концерте в эфире Радио 4 рассказала Анна Тынисаар.