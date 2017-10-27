Алексей Потехин в эфире Радио 4.

Совсем скоро в Таллинне состоится концерт под названием "Поднимаем руки вверх" с участием Алексея Потехина - одного из основателей безумно популярной российской группы "Руки Вверх!". Дмитрию Микрюкову удалось записать атмосферное и пропитанное ностальгией интервью с Алексеем. Музыкант рассказал как из поклонника рока он превратился в одного из основных поп-идолов России, и как группе "Руки Вверх!" удалось взобраться на пъедестал известности в "лихие 90-ые".