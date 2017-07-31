Как подготовиться к велопоходу.

Наша страна идеально подходит для вело походов. Есть много фирм, которые организуют подобные мероприятия, есть хорошие дороги и конечно же есть и туристы, которые семьями разъезжают по живописным местам среди полей и закатов на велосипеде. Но как сделать поход комфортным и удобным, какой велосипед выбрать и какая нужна экипировка для подобного отдыха. За комментариями и помощью мы обратились владельцу первого вело магазина в Таллинне и тренеру по вело спорту Яянусу Прюккелю.