Открытие эстонских учёных объясняет зуд после купания в озёрах.

Открытие ученых из Университета естественных наук объясняет причины покраснений и зуда кожи после купания в открытых водоёмах Эстонии с пресной водой. Оказывается, всему виной не сине-зелёные водоросли, на которые привыкли списывать вышеописанные симптомы, а личинки червяка-паразита, переносчиком которого являются водоплавающие птицы. Дина Прусакова побеседовала с профессором лимнологического центра Университета естественных наук Ингмаром Оттем, который является руководителем группы специалистов, занимающихся исследованием этого вопроса.