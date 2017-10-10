Пищевая промышленность в 2017 году: в чем слабые места и как исправить ситуацию?

Вчера представители крупных эстонских пищевых предприятий представили итоги работы за текущий год, а также поделились прогнозами на будущее. Ирина Сацута встретилась со специалистами мясного, молочного, хлебобулочного и питьевого секторов с целью выяснить, как обстоят дела на рынке сегодня. О нестабильной ситуации в молочном секторе рассказывает председатель правления молочных предприятий Tere и Farmi Катре Кываск.