Пищевая промышленность в 2017 году: слабые места и как исправить ситуацию?

Как сказала председатель правления молочных предприятий Tere и Farmi Катре Кываск, в молочном секторе можно насчитать огромное количество проблем. Основное беспокойство заключается в том, что продажи продукции с высокой прибавочной стоимостью в Эстонии несколько ниже, чем в других европейских странах.

"На данный момент основная задача местных производителей молока – поиск дополнительных возможностей для экспорта и разработка новой уникальной продукции. Безусловно, я понимаю, что всех интересует вопрос о масле. Еще совсем недавно, по тем или иным причинам, в стране была самая настоящая паника в связи с ценами на масло. Понятно, что паника распространяется быстро и потребитель на всякий случай покупает товар впрок. Именно из-за желания купить больше масла на прилавках и вправду стало меньше этого продукта. Теперь, когда ситуация нормализовалась, масла стало всем хватать. Очевидно, что повышение цен стало основной причиной так называемой паники. Но такие вещи случаются. Причиной тому служит рост цен на сырье. С этим ничего нельзя поделать. Я считаю, что слияние двух молочных концернов (Tere и Farmi) стало счастливым событием для сектора в целом. Мы получили один очень могущественный концерн. Несомненно, слияние скажется положительно на потребителях, так как ассортимент товаров будет больше. Кроме того, мы рассчитываем увеличить экспорт молочных товаров", – сказала Катре Кываск.

Что же касается проблем в сфере производства напитков, то тут, по словам члена правления акционерного общества Saku Õlletehas Яана Хярмса, повышение акцизов в этом году стало самой неприятной новостью для производителей напитков.

"Как известно, акциз в этом году был увеличен дважды. К акцизу, который был увеличен в начале года, производители были готовы заблаговременно. Однако летнее повышение акциза стало для нас очень большой неожиданностью. Но не столько повышение акциза стало проблемой для нас, сколько приграничная торговля в Латвии. Статистика показывает, что 25% алкоголя от эстонских производителей приобретается местными жителями не здесь, а в Латвии", – сказал Хярмс.