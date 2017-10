BrainStorm и Ewert and The two Dragons выпустили совместную песню!

Известная группа Brainstorm совместно с Ewert and the Two Dragons выпустили новую композицию! Это историческое событие в музыкальном мире, ведь обе группы уже годами создают хиты и известны по всему миру. Пообщались с лидерами групп, Эвертом Сундья и Ренарсом Каупперсом, о том, как создавалась композиция и ждать ли совместных выступлений.