Ходьбе все возрасты покорны.

Впервые ходьбу с палками стали использовать в 1940 году финские лыжники, чтобы поддерживать спортивную форму в летние месяцы. Однако позже выяснилось, что она полезна не только профессиональным спортсменам, но и практически всем людям – как здоровым, так и больным. Особенно этот вид спорта показан для пожилых людей, как правило, отягощенных самыми разными болезнями, так как фактически не имеет противопоказаний. Варвара Сергеева и Александр Жемжуров отправились осваивать технику тренировки вместе с Рене Меймертом, инструктором по скандинавской ходьбе.