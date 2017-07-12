Спасательный деп-нт приглашает на Морские дни.

В рамках Морских дней, которые пройдут в Таллинне уже на предстоящих выходных, Спасательный департамент предложит примерить спасательный жилет и очки виртуальной реальности, а также расскажет всем желающим о безопасности на воде. О программе мероприятия и некоторых правилах безопасности на воде Ольга Линник побеседовала с ведущим специалистом отдела превентивной работы Спасательного департамента Никитой Грозновым.