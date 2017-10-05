Ярмарка по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями.

При сотрудничестве Кассы по безработице и реабилитационного центра Astangu 5 октября с 10-14 часов пройдет ярмарка по трудоустройству для людей с ограниченными возможностями. В ярмарке принимают участие предприятия, которые готовы предоставить работу людям с ограниченными возможностями. Ярмарка пройдет в более интересном формате, чем обычно на таких мероприятиях. Подробности в сюжете Варвары Сергеевой.