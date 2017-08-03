Всемирная неделя грудного вскармливания.

C 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения проводится всемирная неделя грудного вскармливания . Поводом для ее учреждения стало принятие в 1990 году Инночетийской декларации ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленной на охрану, поощрение и поддержку грудного вскармливания. О том, как у нас в Таллинне работают консультанты по грудному вскармливанию расскажет Надежда Бурдыга, которая пришла к нам в студию не одна, а с мужем Александром Бурдыга (Александр Бурдыга). С ними беседует Варвара Сергеева.