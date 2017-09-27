Как будет выглядеть сотрудничество между странами ЕС в области цифровых технологий?

В четверг и пятницу в Таллинне состоится саммит, посвященный развитию инфотехнологий. Предполагается, что в рамках этой встречи главы европейских стран подпишут декларацию о сотрудничестве. Именно этой теме будет посвящена сегодняшняя передача «Новый Старый Свет», которая выйдет в эфир в 14.05, ну а пока предлагаем послушать отрывок из этого выпуска. Глава Департамента развития информационного общества Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Янек Розов поясняет суть подготовленного документа.