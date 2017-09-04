Рецептурные лекарства станут доступнее  

Все, кто тратит в год на рецептурные лекарства более 100 евро, в будущем году получат дополнительную скидку. Как сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский, правительство планирует в ближайшее время обсудить законопроект, согласно которому будет создано дополнительное пособие на рецептурные лекарства.

"Мы знаем, что сегодня более 100 000 жителей Эстонии тратят на рецептурные лекарства более 100 евро в год. При этом более 15 000 жителей тратят в год более 300 евро на рецептурные лекарства. Мы знаем, что чрезмерные расходы на лекарства являются проблемой, поскольку понижают доступность к медикаментам. Согласно данным, каждый пятый рецепт не выкупается из-за отсутствия финансовых средств", – сказал Осиновский.

Начиная с 1 января 2018 года будет действовать автоматический учет дополнительной компенсации при реализации рецепта. Дополнительная компенсация из денежной превратиться в нематериальную, то есть автоматически будет сокращаться сумма, которую пациент платит в аптеке. Тем самым отпадет необходимость в ходатайстве со стороны застрахованного лица и в рассмотрении этого ходатайства в Больничной кассе. Иными словами, выплата компенсации задним числом сменится большей льготой в аптеке.

Система будет автоматизирована, цифровой рецепт позволяет определить, сколько пациент потратил на лекарства в течение года и при достижении лимита из суммы счета, помимо привычной льготы, будет вычтена и дополнительная компенсация. Например, человек в год потратит на лекарства в общей сложности 110 евро, как только система зафиксирует, что расходы достигли 100 евро, из следующих необходимых к уплате 10 евро, пациент платит лишь 5. Если расходы на лекарства превышают 300 евро, то государство будет компенсировать 90 центов с каждого евро, превышающего эту сумму. В результате при тратах в 250 евро – компенсация достигнет 75 евро и при 400 евро – уже 190 евро. Для внедрения новой системы в бюджете предусмотрены 3 миллиона евро.