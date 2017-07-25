Через 20 лет женщины будут более востребованы на рынке труда, чем мужчины?

Страны Балтии и Восточная Европа находятся в первых рядах по числу женщин-руководителей. При этом по мнению шведского эксперта, который занимается вопросами гендерных вопросов в бизнесе, через 20 лет в Эстонии мужчине будет тяжелее найти работу, чем женщине. Причина заключается в первую очередь в том, что число высокообразованных женщин в Скандинавских странах и, кстати, в Эстонии тоже, гораздо выше, чем число мужчин с высшим образованием. Но только ли образование определяет наличие высокой зарплаты и высокую позицию? На эти вопросы Елизавета Тустановская попросила ответить уполномоченную по равноправию и равному обращению Лийзу-Ли Пакоста.