Начинается Неделя усыновления.

С 21 по 28 октября в Эстонии пройдет традиционная Неделя усыновителя под девизом "Счастливый родитель — счастливый ребенок". В рамках недели пройдут информационные дни, семинары, дискуссии и концерты. Акции затронут большинство крупных городов страны Таллинн, Тарту, Нарву, Йыхви, Раквере и Пярну. На них приглашены все, кто причастен к благородному делу борьбы с детским сиротством, включая чиновников социальных служб. Интервью с исполнительным директором НКО Oma Pere Инной Клаос. С ней беседует Варвара Сергеева.