Экскурсия по общежитию.

Студенты уже точно определились и знают, где будут учиться и теперь пришло время, чтобы найти подходящее жилье. Многие ищут съемные квартиры, ну а самый веселый и распространенный вид размещения — это старое доброе общежитие. Подача заявок уже началась и в течение этой недели начинается распределение по комнатам. Совсем скоро, сотни молодых людей найдут своих лучших друзей. Далее отправимся в одну из центральных «общаг», чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях живут сегодня студенты. Экскупсию проводит заведующий студенческого общежития Таллиннского университета Тоомас Хенк.