Гость утренней студии - Кирилл Коротеев, юрист правозащитного центра Мемориал

Общество "Мемориал" - старейшая неправительственная организация России, созданная еще в СССР в эпоху перестройки. Работа "Мемориала" - это исследование политических репрессий в СССР, создание архива жертв Большого террора, увековечивание памяти погибших, просветительская и правозащитная деятельность. Подробнее расскажет Кирилл Коротеев. С ним беседуют Ирина Сацута и Илья Бань.