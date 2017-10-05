Eesti Laul - подача песен началась!

В этом году конкурсу Eesti Laul исполняется 10 лет. С каждым годом шоу растёт и становится всё более привлекательным. Для того, чтобы на сцене появлялись хиты и новые исполнители, организаторы устраивают лагеря, где стираются все грани «звёздности» и остается только творчество. Отт Лепланд, Койт Тооме и другие популярные артисты делятся на группы и 24 часа в сутки совместно сочиняют новые песни. Главный организатор конкурса Eesti Laul Март Нормет рассказал, как это выглядело, и чего ждать от конкурса в следующем году.