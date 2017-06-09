Студенты ТТУ разрабатывают новшества, которые помогут нам путешествовать

Batch, Nest и дигитальный ассистент "стрекоза" - это изобретения студентов, которые помогут организовать перелет, успеть в аэропорт и отдохнуть в самолете. В скором будущем пользователи отечественной авиакампании смогут сами опробовать инновации от студентов-изобретателей. Ирина Сацута попросила рассказать руководителя проекта по разработке решений для комфортных перелетов Йонеля Лехари о трех уникальных разработках.