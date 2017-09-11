Остерегайтесь вирусов на смартфоне!

Kaspersky Lab обнаружила новую модификацию широко распространенного банковского троянца Faketoken – в новой версии "зловред" умеет красть финансовые данные пользователей из приложений для заказа такси и оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, а также сервисов бронирования авиабилетов и гостиниц. Подробнее о новой модификации троянца в нашем эфире расскажет Виктор Чебышев антивирусный эксперт компании Касперский.