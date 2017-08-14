Тренажер "ПравИло" в Таллинне!

Древний славянский тренажер «ПравИло» в Таллинне. Иногда его называют Древнеславянским или Древнерусским. Версия тренажеров не полностью соответствует той, что описана в литературе, она адаптирована под современные технологии и упор сделан на безопасность и плавный вход в систему тренировок т.к. для современного человека это достаточно серьёзная нагрузка и лучше "растягиваться" на нём под контролем специалиста. Александр Жемжуров отправился испытать на себе данный тренажер.