Где переучивают нетрезвых водителей?

Уже с 1 января 2016 года у провинившихся за вождение в нетрезвом состоянии появилась возможность выбора наказания. Законодательство предусматривает административную ответственность, либо прохождение психологических курсов. Cтарший специалист патрульной службы Тартуского полицейского участка Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны Пеэтер Рехема рассказал о них подробнее. С ним побеседовала Ирина Сацута.