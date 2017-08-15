Концерт "Песни Цоя".

Сегодня, 15 августа - в день памяти Виктора Цоя - в 20:00 на Таллинской горке Харью состоится большой концерт "Песни Цоя". Любимые многими песни "последнего героя" эпохи 80-х прозвучат в исполнении музыкальных коллективов и солистов из Таллина и Тарту. На сцене: Like & Share, "Огни большого города", DND, "Идеальные люди", Vennaskond. Концерт организован музыкальным продюсером Тимуром Иликаевым и телеканалом ETV+. Вход на мероприятие бесплатный. Тимур Иликаев сегодня с нами в прямом эфире «Великолепной четвёрки».